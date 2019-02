மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் மாவட்ட அளவிலான தடகள போட்டிகள் 620 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்பு + "||" + 620 students and students participated in the district level sports tournaments in Tanjore

தஞ்சையில் மாவட்ட அளவிலான தடகள போட்டிகள் 620 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்பு