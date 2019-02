மாவட்ட செய்திகள்

அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவர்களை ஏற்றி சென்ற 4 பள்ளிக்கூட வாகனங்கள் பறிமுதல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + A large number of students were loaded 4 school vehicles seized by officials

அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவர்களை ஏற்றி சென்ற 4 பள்ளிக்கூட வாகனங்கள் பறிமுதல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை