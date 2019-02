மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் பாலத்தில் நாளை முதல் ரெயில் போக்குவரத்து 10 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ரெயில்கள் இயக்கப்படும் ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவிப்பு + "||" + Tomorrow's first train ride on the Pamban Bridge

