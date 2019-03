மாவட்ட செய்திகள்

புயலால் அழிந்த நகரம் புத்துயிர் பெறப்போகிறது: தனுஷ்கோடியை ரசிக்க மீண்டும் அமையும் ரெயில்பாதை சுற்றுலா பயணிகள் வரவேற்பு + "||" + The city that was destroyed by storm Reii road will be back to Dhanushkodi

புயலால் அழிந்த நகரம் புத்துயிர் பெறப்போகிறது: தனுஷ்கோடியை ரசிக்க மீண்டும் அமையும் ரெயில்பாதை சுற்றுலா பயணிகள் வரவேற்பு