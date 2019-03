மாவட்ட செய்திகள்

நவீன வசதிகளுடன் கூடிய தேஜஸ் சொகுசு ரெயில், சேவையை தொடங்கியது மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு பயணிகள் உற்சாக பயணம் + "||" + The Tejas Luxury Railway, with modern facilities, started service From Madurai to Chennai

நவீன வசதிகளுடன் கூடிய தேஜஸ் சொகுசு ரெயில், சேவையை தொடங்கியது மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு பயணிகள் உற்சாக பயணம்