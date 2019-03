மாவட்ட செய்திகள்

புயல் நிவாரணம் வழங்குவதில் முறைகேடு: திருத்துறைப்பூண்டி தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் + "||" + Abuse of storm relief: Tirathiripondi Thasildar Fight the blockade of the office

புயல் நிவாரணம் வழங்குவதில் முறைகேடு: திருத்துறைப்பூண்டி தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்