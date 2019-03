மாவட்ட செய்திகள்

மசினகுடி அருகேவீட்டில் தீ விபத்துரூ.1 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Near the Masinagudi At home fire accident Rs 1 lakh was destroyed by the goods

