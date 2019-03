மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் அருகே ஆலந்தலையில் ரூ.48 கோடி செலவில் தூண்டில் பாலம் அமைக்கப்படும் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தகவல் + "||" + Bridge will be constructed at a cost of Rs 48 crore at Alandham near Tiruchendur - Minister Kadambur Raju Information

திருச்செந்தூர் அருகே ஆலந்தலையில் ரூ.48 கோடி செலவில் தூண்டில் பாலம் அமைக்கப்படும் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தகவல்