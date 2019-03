மாவட்ட செய்திகள்

கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைக்கு ரூ.30 கட்டாய வசூல் கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் புகார் + "||" + Farmers complain to the collector collector of Rs 30 for paddy in procurement centers

கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைக்கு ரூ.30 கட்டாய வசூல் கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் புகார்