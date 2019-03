மாவட்ட செய்திகள்

5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 1,356 மையங்களில் இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து கலெக்டர் தகவல் + "||" + Polio drops collector information on 1,356 centers for children below the age of 5

5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 1,356 மையங்களில் இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து கலெக்டர் தகவல்