மாவட்ட செய்திகள்

கணியாம்பூண்டி அருகே கதவை உடைத்து ஆசிரியர் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு - மர்ம ஆசாமிகள் கைவரிசை + "||" + Near kaniyampunti, Break the door Teacher Jewelry at home, money theft - Mystery man Tampering

கணியாம்பூண்டி அருகே கதவை உடைத்து ஆசிரியர் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு - மர்ம ஆசாமிகள் கைவரிசை