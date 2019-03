மாவட்ட செய்திகள்

பண்ருட்டியில், அரசு பஸ்சில் வெடிமருந்து வெடித்தது; நரிக்குறவர் காயம் - பயணிகள் அலறி அடித்து ஓடியதால் பரபரப்பு + "||" + panruti, The state bus explosion erupted, the felicitious injury - The passengers woke up and flashed

பண்ருட்டியில், அரசு பஸ்சில் வெடிமருந்து வெடித்தது; நரிக்குறவர் காயம் - பயணிகள் அலறி அடித்து ஓடியதால் பரபரப்பு