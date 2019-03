மாவட்ட செய்திகள்

பிரம்மதேசம் அருகே, கல்லூரி மாணவி, விஷம் குடித்து தற்கொலை - தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால் விபரீத முடிவு + "||" + Near Brahmachasam, College student, drank poison to commit suicide - Due to the failure of the exam

பிரம்மதேசம் அருகே, கல்லூரி மாணவி, விஷம் குடித்து தற்கொலை - தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால் விபரீத முடிவு