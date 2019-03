மாவட்ட செய்திகள்

பயிர்க்காப்பீட்டு தொகை வழங்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சாலை மறியல் 50 பேர் கைது + "||" + Farmers picketed 50 people for insisting on payment of crops

பயிர்க்காப்பீட்டு தொகை வழங்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சாலை மறியல் 50 பேர் கைது