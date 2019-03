மாவட்ட செய்திகள்

பர்கூர் அருகே, நார் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து - 30 தென்னை மரங்கள் வெப்பத்தால் கருகின + "||" + Fire accident at Narar factory near Bargar, 30 coconut trees were heated by the heat

பர்கூர் அருகே, நார் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து - 30 தென்னை மரங்கள் வெப்பத்தால் கருகின