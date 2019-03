மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 23 ஆயிரத்து 387 பேர் எழுதினர் + "||" + SSLC In the Pudukottai district the general public was written by 23 thousand 387 people

