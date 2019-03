மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் கோமாரிநோய் தடுப்பூசி முகாம் கால்நடைத்துறை இணை இயக்குனர் நேரில் ஆய்வு + "||" + The co-director of the Khomeriki Vaccine Camp in Tanjore district examined in person

தஞ்சை மாவட்டத்தில் கோமாரிநோய் தடுப்பூசி முகாம் கால்நடைத்துறை இணை இயக்குனர் நேரில் ஆய்வு