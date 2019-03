மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் புதிதாக வங்கி கணக்கு தொடங்க வேண்டும் கலெக்டர் தகவல் + "||" + The candidates who are contesting in the parliamentary elections should start a new bank account

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் புதிதாக வங்கி கணக்கு தொடங்க வேண்டும் கலெக்டர் தகவல்