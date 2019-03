மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 360 தொகுதிகளில் பா.ஜனதா வெற்றி பெறும் எச்.ராஜா பேட்டி + "||" + H. Raja interview with BJP's victory in 360 seats in the parliamentary election

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 360 தொகுதிகளில் பா.ஜனதா வெற்றி பெறும் எச்.ராஜா பேட்டி