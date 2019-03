மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ‘காங்கிரசுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்காது, ஆனால் ஆட்சி அமைக்கும்’ - பிரிதிவிராஜ் சவான் கூறுகிறார் + "||" + Congress will not get a majority in the parliamentary elections, but it will rule, says Prithviraj Chavan

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ‘காங்கிரசுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்காது, ஆனால் ஆட்சி அமைக்கும்’ - பிரிதிவிராஜ் சவான் கூறுகிறார்