மாவட்ட செய்திகள்

சங்கத்தை பதிவு செய்யாத அதிகாரிகளை கண்டித்து கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் - தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக அறிவிப்பு + "||" + Public protest against the officers who did not register the union and blockade the village administration office - Announcement to boycott the election

சங்கத்தை பதிவு செய்யாத அதிகாரிகளை கண்டித்து கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் - தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக அறிவிப்பு