மாவட்ட செய்திகள்

வருசநாடு அருகே, செங்குளம் கண்மாயில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும் - விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Near Varshanad, The occupation must be removed Sengulam kanma - Farmers assertion

வருசநாடு அருகே, செங்குளம் கண்மாயில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும் - விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்