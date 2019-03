மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் பனியன் நிறுவன உரிமையாளரிடம் ரூ.3 லட்சம் பறிமுதல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Rs.3 lakh confiscated by the owner of the baniyan company in Tirupur Flying Force officers action

திருப்பூரில் பனியன் நிறுவன உரிமையாளரிடம் ரூ.3 லட்சம் பறிமுதல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை