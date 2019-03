மாவட்ட செய்திகள்

பரிசோதிக்காத ரத்தம் ஏற்றியதால் எச்.ஐ.வி. பாதிப்பு: கைக்குழந்தையுடன் ஆஜரான சாத்தூர் பெண்ணிடம் தனி அறையில் நீதிபதிகள் விசாரணை இழப்பீடு, வேலை வழங்குவது குறித்து அரசுக்கு அதிரடி உத்தரவு + "||" + HIV infection due to untreated blood transfusions: Sattur girl present with baby Judges investigate in separate rooms

பரிசோதிக்காத ரத்தம் ஏற்றியதால் எச்.ஐ.வி. பாதிப்பு: கைக்குழந்தையுடன் ஆஜரான சாத்தூர் பெண்ணிடம் தனி அறையில் நீதிபதிகள் விசாரணை இழப்பீடு, வேலை வழங்குவது குறித்து அரசுக்கு அதிரடி உத்தரவு