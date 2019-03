மாவட்ட செய்திகள்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மகன் என்பதை தவிர அ.தி.மு.க. வேட்பாளருக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? தேர்தல் பிரசாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Apart from being a son of Panneerselvam admk What qualifies the candidate? MK.Stalin question in the election campaign

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மகன் என்பதை தவிர அ.தி.மு.க. வேட்பாளருக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? தேர்தல் பிரசாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி