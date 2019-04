மாவட்ட செய்திகள்

தேனி, ஜெயலலிதாவின் கோட்டை என்பதை நிரூபிப்போம் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பிரசாரம் + "||" + We will prove to be the deity of Theni Jayalalitha

தேனி, ஜெயலலிதாவின் கோட்டை என்பதை நிரூபிப்போம் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பிரசாரம்