மாவட்ட செய்திகள்

பக்தர்கள் வசதிக்காக காடுகளை சேதப்படுத்துவதை அனுமதிக்க முடியாது மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கருத்து + "||" + Devotees are not allowed to damage the forest for convenience Madurai High Court Judges

பக்தர்கள் வசதிக்காக காடுகளை சேதப்படுத்துவதை அனுமதிக்க முடியாது மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கருத்து