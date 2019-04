மாவட்ட செய்திகள்

58 வயதான விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதியம் ‘வேளாண்மையை தேசிய தொழிலாக மாற்றுவோம்’ திண்டுக்கல் பொதுக்கூட்டத்தில் சீமான் பேச்சு + "||" + Pension for 58 year old farmers 'Let's transform agriculture into a national profession'

58 வயதான விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதியம் ‘வேளாண்மையை தேசிய தொழிலாக மாற்றுவோம்’ திண்டுக்கல் பொதுக்கூட்டத்தில் சீமான் பேச்சு