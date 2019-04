மாவட்ட செய்திகள்

“தேர்தலிலும், அரசியலிலும் மாற்றம் தேவை” விருதுநகர் பிரசாரத்தில் சீமான் வலியுறுத்தல் + "||" + Change in elections and politics is needed In Virudhunagar campaign Emphasis on Seeman

“தேர்தலிலும், அரசியலிலும் மாற்றம் தேவை” விருதுநகர் பிரசாரத்தில் சீமான் வலியுறுத்தல்