மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் பலியான உறவினர் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம் வழங்கக்கோரி தீக்குளிக்க முயன்ற சிற்பி கைது + "||" + The sculptor who tried to scorch the victim's relative's family to relieve the victim

விபத்தில் பலியான உறவினர் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம் வழங்கக்கோரி தீக்குளிக்க முயன்ற சிற்பி கைது