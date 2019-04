மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Voters can vote using the approved documents by the Election Commission

