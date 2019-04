மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையின் தண்ணீர் தேவையை தீர்க்கும் ஏரிகள் வறண்டு வருவதால் கால்வாய் வெட்டி குடிநீர் எடுக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Chennai Water lakes are solving lakes The intensity of drinking water

சென்னையின் தண்ணீர் தேவையை தீர்க்கும் ஏரிகள் வறண்டு வருவதால் கால்வாய் வெட்டி குடிநீர் எடுக்கும் பணி தீவிரம்