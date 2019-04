மாவட்ட செய்திகள்

பெருந்துறை நகரில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்துக்காக ரோட்டில் தோண்டப்பட்ட குழிகளால் அடிக்கடி விபத்து + "||" + Accidents caused by pits dug in the road for the sewage system

பெருந்துறை நகரில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்துக்காக ரோட்டில் தோண்டப்பட்ட குழிகளால் அடிக்கடி விபத்து