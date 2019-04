மாவட்ட செய்திகள்

பிரேத பரிசோதனை குளறுபடி குறித்து தகவல் அளித்தவர்: உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக நீதிபதிகளிடம் அதிகாரி முறையிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Information about the autopsy report: There is a threat to life To the judges Failure to appeal to the official

பிரேத பரிசோதனை குளறுபடி குறித்து தகவல் அளித்தவர்: உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக நீதிபதிகளிடம் அதிகாரி முறையிட்டதால் பரபரப்பு