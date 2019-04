மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைப்பதன் மூலம் விலைவாசி உயர்வை சரி செய்வோம் - நாராயணசாமி உறுதி + "||" + By setting up the Congress rule in the middle Let's fix the price hike Narayanasamy confirmed

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைப்பதன் மூலம் விலைவாசி உயர்வை சரி செய்வோம் - நாராயணசாமி உறுதி