மாவட்ட செய்திகள்

பழுதடைந்த மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகம் புதிய கட்டிடம் கட்ட சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை + "||" + Social activists requested the building of the new building of the District Rural Development Agency for the damaged district

பழுதடைந்த மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகம் புதிய கட்டிடம் கட்ட சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை