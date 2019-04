மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்லும் சிறந்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க வந்தோம் புதிதாக வாக்களிக்க வந்த பெண்கள் பேட்டி + "||" + We have chosen to pick up the best leader who will lead the country and interview the newly-arrived women

நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்லும் சிறந்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க வந்தோம் புதிதாக வாக்களிக்க வந்த பெண்கள் பேட்டி