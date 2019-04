மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடுமாநில அளவில் ஈரோடு 2-வது இடம்95.23 சதவீதம் தேர்ச்சி + "||" + Issue of Plus-2 public examination Erode 2 is the state level 95.23 percent pass

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடுமாநில அளவில் ஈரோடு 2-வது இடம்95.23 சதவீதம் தேர்ச்சி