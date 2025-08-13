இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்.. 13-08-2025

LIVE
இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்.. 13-08-2025
x
தினத்தந்தி 13 Aug 2025 9:35 AM IST (Updated: 13 Aug 2025 9:44 AM IST)
t-max-icont-min-icon

உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.


Live Updates

2025-08-13 04:05:20
  • 13 Aug 2025 9:44 AM IST

    திமுகவில் இணைகிறார் அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. மைத்ரேயன்?


    அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. மைத்ரேயன் இன்று திமுகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் காலை 10.30 மணிக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் மைத்ரேயன் திமுகவில் இணைகிறார் என்று கூறப்படுகிறது.


  • 13 Aug 2025 9:42 AM IST

    "கூலி" படத்திற்கு போலி டிக்கெட்டுகள் விற்பனை?


    கூலி படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பயன்படுத்தி டிக்கெட்டை ரூ.500 முதல் ரூ.3,000 வரை விற்கின்றனர். மேலும், போலி டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. எனவே, ரசிகர்கள் டிக்கெட் வாங்குவதற்கு முன்பாக முழுமையாக சரிபார்த்து வாங்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.


  • 13 Aug 2025 9:38 AM IST

    முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்


    திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று காலை 10.30 மணிக்கு கூடுகிறது. அதில் ஓரணியில் தமிழ்நாடு - உறுப்பினர் சேர்க்கை குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.


  • 13 Aug 2025 9:37 AM IST

    இன்றைய ராசிபலன் - 13.08.2025

    விருச்சிகம்

    நீண்டநாள் பணி திட்டங்கள் இன்று தொடங்கும். வீட்டு சூழல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி வருவாய் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. சொத்து தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும். கடன் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறையும்.

    அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X