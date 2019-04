மாவட்ட செய்திகள்

மாநில அளவிலான விளையாட்டு போட்டிக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்காததை கண்டித்து வீரர்கள் மறியல் + "||" + Players stutter to deny the lack of basic facilities for state-level sports competition

மாநில அளவிலான விளையாட்டு போட்டிக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்காததை கண்டித்து வீரர்கள் மறியல்