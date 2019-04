மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்கு அலுவலர்கள் சென்ற விவகாரம்: தமிழக கூடுதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மதுரையில் விசாரணை + "||" + Officers of the Vote count Center: Chief Electoral Officer of Tamil Nadu Investigation in Madurai

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்கு அலுவலர்கள் சென்ற விவகாரம்: தமிழக கூடுதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மதுரையில் விசாரணை