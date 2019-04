மாவட்ட செய்திகள்

தொடக்கக்கல்வி பட்டய தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் சாந்தா தகவல் + "||" + Private Scholarships for the Preliminary Chartered Examination can be submitted today by Collector Santha

