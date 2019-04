மாவட்ட செய்திகள்

என்ஜின் பழுதடைந்ததால் நடுக்கடலில் படகில் தத்தளித்த மீனவர்கள் பாய்மரத்தை கட்டி கரைக்கு திரும்பினர் + "||" + The fishermen ferrying the boat in the shaft fired the sail

என்ஜின் பழுதடைந்ததால் நடுக்கடலில் படகில் தத்தளித்த மீனவர்கள் பாய்மரத்தை கட்டி கரைக்கு திரும்பினர்