மாவட்ட செய்திகள்

உணவு பொருட்களின் தரம் குறித்த புகார்களை வாட்ஸ்-அப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Complaints about the quality of food items can be reported on the VATS-up number of collector information

உணவு பொருட்களின் தரம் குறித்த புகார்களை வாட்ஸ்-அப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல்