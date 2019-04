மாவட்ட செய்திகள்

அரசு போக்குவரத்துக்கழக நாகர்கோவில் மண்டலத்துக்கு 58 புதிய பஸ்கள் ஒதுக்கீடு + "||" + 58 new buses allocated to the Government Transport Corporation Nagercoil

அரசு போக்குவரத்துக்கழக நாகர்கோவில் மண்டலத்துக்கு 58 புதிய பஸ்கள் ஒதுக்கீடு