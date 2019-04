மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.6½ லட்சம் கடன் வாங்கி மோசடி செய்த தம்பதிநடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் பெண் புகார் + "||" + Rs.6.5 lakh borrowed and fraudulent couple The woman complained to the police superintendent to take action

