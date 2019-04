மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த ஆண்டில் மட்டும் மது போதையில் வாகனம் ஓட்டியவர்கள் மீது 2.33 லட்சம் வழக்குகள் பதிவு - மதுரை ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல் + "||" + In the past year, only wine 2.33 lakh cases registered for drunken driving

கடந்த ஆண்டில் மட்டும் மது போதையில் வாகனம் ஓட்டியவர்கள் மீது 2.33 லட்சம் வழக்குகள் பதிவு - மதுரை ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல்