மாவட்ட செய்திகள்

‘பானி’ புயல் எச்சரிக்கை, கடல் சீற்றம் காரணமாக மீனவர்கள் 2-வது நாளாக மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை + "||" + 'Bani' storm warning, The fishermen did not catch fish for the 2nd day due to sea outrage

‘பானி’ புயல் எச்சரிக்கை, கடல் சீற்றம் காரணமாக மீனவர்கள் 2-வது நாளாக மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை