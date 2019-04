மாவட்ட செய்திகள்

சத்தி வனப்பகுதியில் கடும் வறட்சி: தண்ணீரை தேடி பவானிசாகர் அணைக்கு படையெடுக்கும் யானைகள் + "||" + Drought in the sakthi Forest Elephants go to the Bhavani Sagar dam in search of water

சத்தி வனப்பகுதியில் கடும் வறட்சி: தண்ணீரை தேடி பவானிசாகர் அணைக்கு படையெடுக்கும் யானைகள்