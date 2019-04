மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு வாகனத்தில் கடத்த முயன்ற 31 குவிண்டால் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் + "||" + 31 Quintal ration rice was seized in the vehicle

சரக்கு வாகனத்தில் கடத்த முயன்ற 31 குவிண்டால் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்